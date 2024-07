EPA

Um grupo de governadores do Partido Democrático esteve reunido com o presidente dos Estados Unidos, depois da má prestação deste no debate televisivo com Donald Trump.

No fim do encontro, em Washington, os governadores decidiram reforçar o apoio a Biden na corrida à Casa Branca.



Joe Biden começou a ser contestado depois do mau desempenho no frente-a-frente com Donald Trump, mas o presidente norte-americano garante que não vai abdicar da candidatura à Casa Branca.