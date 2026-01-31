Governo apresenta à diáspora nos EUA nova Agência para Investigação e Inovação

À Lusa, a secretária de Estado da Ciência e Inovação, Helena Canhão, indicou que o Governo espera decidir com a comunidade portuguesa os domínios estratégicos e alocamento do orçamento da AI2, "numa forma nova de olhar para o planeamento da Ciência e da Inovação".

"Nós vamos apresentar a nova Agência para a Investigação e Inovação e, sobretudo, a metodologia que vamos usar para depois definir os domínios estratégicos e definir também a alocação orçamental aos vários pilares: à investigação fundamental, aos domínios estratégicos e à inovação", explicou Helena Canhão, sobre a presença do Governo no Fórum "`Accelerated Change`", promovido hoje pela PAPS.

"Esta definição é muito importante, porque até agora, em Portugal, o que nós fazíamos em relação ao orçamento da Ciência e da Inovação era atribuir `x` de financiamento anualmente e íamos abrindo os concursos. Desta vez, nós estamos a mudar o paradigma e vamos propor um orçamento plurianual, de cinco anos, e depois ter um contrato de programa com a agência para cumprir os objetivos", acrescentou.

O Governo concluiu uma primeira ronda de reuniões de auscultação com várias entidades sobre a proposta de metodologia de avaliação estratégica para a definição dos domínios estratégicos nacionais em investigação, tecnologia e inovação, e para a alocação orçamental, a cinco anos, da nova AI2.

A PAPS é uma das 17 entidades que o Governo vai ouvir.

"Nós consideramos que a diáspora portuguesa e, sobretudo, a diáspora científica, pode trazer um conhecimento e uma experiência diferente, não só pelo percurso que esses portugueses já tiveram, mas também pelas experiências e contactos que mantêm. Portanto, nós temos envolvido sempre as organizações da diáspora nesta discussão", disse à Lusa Helena Canhão.

No Fórum PAPS, a secretária de Estado partilhará o painel com investigadores portugueses a trabalhar nos Estados Unidos, como João Xavier, do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, e Sofia de Oliveira, professora associada no Albert Einstein College of Medicine, bem como Nuno Mendonça, vice-reitor da Universidade de Coimbra, com experiência na ligação entre investigação científica, inovação e transferência de tecnologia.

No Fórum PAPS estarão muitos outros temas em discussão, com foco num mundo em constante e rápida mudança.

Ao longo de um programa diversificado, o Fórum irá refletir sobre o impacto da mudança acelerada nas áreas do conhecimento, da ciência e inovação, da inteligência artificial, da saúde, da liderança, dos negócios e da imprensa, reunindo decisores públicos, académicos, líderes empresariais e especialistas internacionais.

Destacando que as relações da diáspora com Portugal "continuam muito fortes", Helena Canhão salientou que o evento será também uma oportunidade de confraternização e de partilha.

A sessão de abertura contará com a presença dos cônsules-gerais de Portugal em Nova Iorque, Luisa Pais Lowe, e em Newark, Luís Sequeira, que sublinharão o papel da diplomacia portuguesa no apoio à diáspora qualificada, incluindo uma mensagem do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa.

A sessão de encerramento será realizada pelo embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes.

Fundada em 1998, a PAPS é uma organização sem fins lucrativos que promove a ligação entre Portugal e os Estados Unidos/Canadá nas áreas da ciência, inovação, liderança, artes, entre outras, mobilizando a diáspora portuguesa altamente qualificada.