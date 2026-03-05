Mundo
Governo da Islândia vai propor realização de referendo sobre adesão à União Europeia no outono
O Governo de Reiquiavique vai propor ao Parlamento a realização de um referendo já este outono sobre o retomar das negociações de adesão à União Europeia, informou a emissora pública RUV nesta quinta-feira.
(em atualização)
De acordo com a televisão pública islandesa, a proposta será apresentada na sexta-feira durante uma reunião do Governo e submetida ao Althingi, o Parlamento islandês na próxima semana.
A emissora adianta ainda que a proposta do Governo é que o referendo possa ocorrer no final do verão ou no início do outono.