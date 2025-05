Governo de Angola abre embaixada em Timor-Leste para reforço da cooperação

"A abertura da embaixada de Angola permitirá o alavancar de uma cooperação multifacetada com a dinamização regular de visitas de alto nível, e não só, contribuindo para uma cooperação político diplomática mais atuante entre os nossos dois países", afirmou o secretário de Estado para a Administração, Finanças e Património do Ministério das Relações Exteriores de Angola, Osvaldo dos Santos Varela.

O governante angolano, que discursava na cerimónia de inauguração da embaixada, em representação do chefe da diplomacia angolano, Téte António, salientou também que a abertura da embaixada vai permitir identificar áreas prioritárias de cooperação económica e promover a assinatura de acordos e o investimento nas economias de ambos os países.

No discurso, o secretário de Estado angolano afirmou que a visita do presidente de Angola, João Lourenço, a Timor-Leste vai realizar-se "proximamente", depois de ter sido adiada em março devido a imperativos de agenda.

Na cerimónia, que contou com a presença de vários membros do Governo e do corpo diplomático acreditado em Díli, esteve também o chefe de Estado timorense, que lembrou que o continente africano é um dos "maiores blocos económicos do mundo" de comércio livre, com uma população jovem, e que tem sido "muito cobiçado" e "maltratado" ao longo de séculos.

A embaixada de Angola em Timor-Leste é chefiada por José Andrade de Lemos, que entregou as cartas credenciais em maio do ano passado, tornando-se no primeiro embaixador de Angola a residir em Timor-Leste, mas também o primeiro do continente africano, incluindo dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).