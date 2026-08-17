Governo de Taiwan vai propor gasto recorde na Defesa para 2027

"O orçamento total de defesa para o próximo ano --- incluindo o orçamento anual e o orçamento especial --- ultrapassará um bilião de dólares taiwaneses (cerca de 26,9 mil milhões de euros)", com o objetivo de alcançar o equivalente a 30,41 mil milhões de euros, disse Lai, em comunicado.

Os gastos com defesa representarão mais de 3% do PIB, "demonstrando o compromisso de Taiwan em fortalecer as suas capacidades de autodefesa", afirmou.

O governante considerou ainda que "investir em defesa nacional é investir em paz".

"Continuaremos a construir uma força de defesa mais forte para preservar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e na região".

A China reivindica Taiwan como parte do seu território e ameaça usar a força para tomar a ilha de 23 milhões de habitantes.