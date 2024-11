Governo de Timor-Leste manifesta solidariedade a Espanha

Timor-Leste expressa "profundo pesar pelas perdas trágicas de vidas humanas e pelas enormes dificuldades enfrentadas pelo povo espanhol neste momento de dor e provação", afirma, em comunicado, o porta-voz do Governo timorense e ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Agio Pereira.

"Os nossos pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias, e reconhecemos os esforços heroicos das equipas de resgate e dos profissionais que continuam a apoiar as comunidades afetadas por esta catástrofe", acrescenta o porta-voz do Governo timorense.

Pelo menos 217 pessoas morreram em Espanha devido às inundações no leste do país, continuando várias dezenas de pessoas desaparecidas, segundo o mais recente balanço.

Na terça-feira, várias regiões de Espanha, entre as quais a Comunidade Valenciana, estiveram sob a influência de uma "depressão isolada em níveis altos", um fenómeno meteorológico conhecido como DANA (DINA em português), que provocou chuvas torrenciais, inundações e avultados prejuízos.

Além das vítimas mortais, o temporal causou danos em infraestruturas de abastecimento, comunicações e transportes. Nas zonas afetadas estão mais de 7.000 militares e 10.000 elementos da Polícia Nacional e da Guarda Civil.