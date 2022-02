Governo de Timor-Leste quer serviços de proteção social alargados

", especificou o político.Taur Matan Ruak falava em Díli no lançamento da Estratégia Nacional para a Proteção Social, entre 2021 e 2030, estratégia liderada pelo Ministério da Solidariedade Social e Inclusão e que conta com o apoio técnico e especializado internacional, nomeadamente através do Programa ACTION da Organização Internacional do Trabalho (OIT), financiado pelo Governo de Portugal.O chefe do Ggverno referiu que o documento traduz a visão do executivo de "", numa estratégia faseada e "adaptada às capacidades" de Timor-Leste.A estratégia, disse, procura contribuir para criar "".

O novo documento inclui um diagnóstico e perfil da situação nacional e das ações necessárias a implementar na próxima década e que visam, até 2030, erradicar a fome e a pobreza, melhorar os níveis de nutrição e desenvolvimento humano, promover o acesso a serviços básicos de qualidade na saúde, educação, habitação, eletricidade e água e saneamento.