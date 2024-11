Governo do Laos lamenta morte de seis turistas ligadas a álcool com metanol

Num comunicado, as autoridades expressaram "sincera simpatia", ofereceram "condolências às famílias dos falecidos" e garantiram que está em curso uma investigação "para determinar as causas do incidente e levar os perpetradores à justiça".

Na sexta-feira, a polícia do Laos deteve o gerente e proprietário de uma pousada em Vang Vieng, a norte da capital Vientiane, onde ficaram duas das vítimas mortais, duas adolescentes australianas de 19 anos.

Um agente da polícia de turismo de Vang Vieng, que não quis ser identificado, disse que "várias pessoas" foram detidas no âmbito do caso, mas que ainda não foram apresentadas acusações.

Os funcionários do Nana Backpacker Hostel, que ainda funcionava, mas não aceitava novos hóspedes, confirmaram que o gerente e o proprietário estavam entre os detidos para interrogatório.

A Ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Penny Wong, exigiu ao Laos uma investigação "completa e transparente" sobre as circunstâncias das duas mortes.

Além das duas australianas, as vítimas mortais incluem uma outra australiana, dois dinamarqueses e um norte-americano, de acordo com os respetivos governos.

O Departamento de Estado dos EUA emitiu na sexta-feira um alerta de saúde para os cidadãos que viajam no Laos, alertando para "suspeita de envenenamento por metanol em Vang Vieng, possivelmente através do consumo de bebidas alcoólicas misturadas com metanol".

As autoridades de vários países ocidentais alertam regularmente os seus cidadãos para os riscos de envenenamento por metanol ao consumir álcool no Laos.

De acordo com relatos da imprensa, uma dúzia de turistas adoeceu no dia 12 de novembro, após uma saída à noite em Vang Vieng e vários foram hospitalizados na vizinha Tailândia.

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 20 foram hospitalizadas em agosto na Tailândia depois de consumirem álcool adulterado com metanol.

Vang Vieng é uma cidade no noroeste do Laos que já foi conhecida por festas na selva populares entre jovens visitantes, mas que recentemente tentou transformar a sua imagem como um destino de ecoturismo.

O metanol é um álcool utilizado no fabrico de anticongelante, líquido de lavagem de para-brisas, verniz ou tinta para fotocopiadoras.

Pode ser adicionado a bebidas para aumentar o nível alcoólico e reduzir o preço, mas pode causar cegueira, danos no fígado e morte.