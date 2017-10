Governo espanhol reúne-se no sábado para aplicar artigo 155 da Constituição

RTP19 Out, 2017, 09:39 / atualizado em 19 Out, 2017, 10:39 | Mundo

O Governo de Mariano Rajoy considerou esta quinta-feira que a resposta de Carles Puigdemont não é esclarecedora quanto à declaração de independência, e por isso decidiu avançar com a aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola.



Em comunicado, o Executivo diz ter registado a falta de resposta por parte de Carles Puigdemont, findo o prazo máximo concedido ao líder regional da Catalunha para esclarecer se houvera ou não uma declaração efetiva de independência por parte de algum órgão catalão.



O primeiro prazo terminou na segunda-feira, mas o Governo decidiu estender a deadline até esta quinta-feira às 10h00. Ainda assim, a carta de Carles Puigdemont, enviada esta manhã ao Governo de Madrid, pouco antes da hora definida por Madrid, não oferecia as respostas "claras" que o Governo central havia pedido.



"Por isso, o Governo de Espanha continuará com os procedimentos previstos no artigo 155 da Constituição para restaurar a legalidade no Governo autónomo da Catalunha", refere o documento, que foi lido por Iñigo Méndez de Vigo, porta-voz do Governo, a partir do Congresso dos Deputados.



O Conselho de Ministros de sábado servirá para "aprovar as medidas levantadas pelo Senado para proteger o interesse geral dos espanhóis, incluindo dos cidadãos da Catalunha, e restaurar a ordem constitucional na Comunidade Autónoma".

Governo recorerá a "todos os meios"

O comunicado do Governo agradece o apoio "das várias formações política", com as quais tem colaborado na resposta ao "desafio de secessão" na Catalunha.



"Por outro lado, denunciamos a atitude dos responsáveis da Generalitat, que têm procurado, deliberada e sistematicamente, o confronto institucional, apesar dos graves danos que provoca à convivência e à estrutura económica da Catalunha", refere a nota do Governo.



Madrid garante ainda que o Governo irá usar "todos os meios" ao seu alcance para "restaurar quanto antes a legalidade e a ordem constitucional, recuperar a convivência pacífica entre os cidadãos e travar a deterioração económica que a insegurança jurídica está a provocar na Catalunha".



(em atualização)