Governo iraniano nega novas conversações com os Estados Unidos

"A delegação iraniana não tem na sua agenda qualquer programa para participar numa nova ronda de negociações com a parte norte-americana, e o ministro dos Negócios Estrangeiros [Abbas Araghchi] regressará ao Irão na terça-feira após cumprir a sua agenda", afirmou à IRNA, no final do dia de domingo, uma fonte anónima próxima da delegação iraniana.

A rejeição iraniana surge depois de Trump ter afirmado, no domingo, esperar que as conversações com o Irão sejam retomadas esta semana, apesar de ter rejeitado a proposta de tréguas apresentada por Teerão.

A este propósito, a fonte explicou que "as posições da República Islâmica do Irão já foram transmitidas de forma clara e explícita aos norte-americanos na passada terça-feira, através do mediador qatari, e o Irão aguarda uma resposta".

Esta declaração refere-se à reunião que os enviados especiais da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner, realizaram na terça-feira com Araghchi em Nova Iorque, com a mediação do Qatar.

Na sexta-feira, o Irão apresentou uma proposta para reabrir o estreito de Ormuz num prazo de sete dias e retomar as negociações nucleares em troca de que os Estados Unidos adotassem uma série de medidas --- entre elas, o fim das hostilidades no Médio Oriente, o levantamento do bloqueio naval aos portos iranianos e a suspensão das sanções ao petróleo iraniano ---, mas Trump rejeitou esta proposta.

Na sua mais recente reação a estes acontecimentos, Araghchi avisou no domingo que Teerão "está preparado para a diplomacia e para a guerra" e que o seu país "mantém-se firme" perante qualquer agressão, "mesmo que se chegue a uma guerra apocalíptica".

A guerra que os EUA e Israel iniciaram contra o Irão completa hoje sete meses e encontra-se num impasse, com a intensificação das sanções norte-americanas e os ocasionais ataques de Teerão contra petroleiros no estreito de Ormuz.