Governo neerlandês pede desculpas pelas vítimas do massacre de Srebrenica

O Governo neerlandês apresentou hoje as suas "mais profundas desculpas" aos familiares das vítimas de Srebrenica, no 27º aniversário do massacre nesta região da Bósnia-Herzegovina, e lamentou que a comunidade internacional "não tenha conseguido protegê-las".