Em direto
Portugal oficializa reconhecimento do Estado palestinianos após Reino Unido, Canadá e Austrália
pulse-iconDireto

Governo oficializa reconhecimento português do Estado palestiniano

por Carlos Santos Neves - RTP

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, oficializa este domingo, a partir de Nova Iorque, o reconhecimento do Estado palestiniano. Uma decisão que foi também já selada por Reino Unido, Canadá e Austrália, na véspera de uma conferência marcada para segunda-feira naquela cidade norte-americana. Acompanhamos aqui, ao minuto, os ecos deste processo.

Emissão da RTP3

Ebrahim Hajja - Reuters

Mais atualizações Voltar ao topo
Momento-Chave
Abbas saúda Londres
por RTP

Presidente da Autoridade Palestiniana vê "passo em direção a paz justa e duradoura"

VER MAIS
"O presidente do Estado palestiniano, Mahmud Abbas, saúda o anúncio do reconhecimento pelo Reino Unido do Estado palestiniano independente, afirmando que se trata de um passo importante e necessário para a concretização de uma paz justa e duradoura", indica o gabinete de Abbas em comunicado.

Recorde-se que, além do Reino Unido, também os governos do Canadá e da Austrália formalizaram já este domingo o reconhecimento do Estado palestiniano, gesto que Portugal deverá anunciar ao início da noite pela voz do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.
PUB
"Mensagem muito poderosa"
por RTP

Livre aplaude reconhecimento do Estado palestiniano

VER MAIS
O porta-voz do Livre saúda o reconhecimento português do Estado palestiniano, embora o encare como tardio. Trata-se, de acordo com Rui Tavares, de uma "mensagem muito poderosa" a Israel.

"É muito importante o reconhecimento da independência da Palestina, nomeadamente nesta situação que temos desde o 7 de outubro e depois da contraofensiva do exército israelita em Gaza, que elementos extremistas do Governo israelita tentaram aproveitar para criar factos no terreno que impossibilitassem a solução dos dois Estados", afirmou o dirigente partidário, ouvido pelos jornalistas à margem da apresentação da candidata da coligação Viver Lisboa, que junta PS, Livre, BE e PAN, à junta de freguesia do Areeiro, Joana Alves Pereira.

Rui Tavares lembrou que, logo após a ofensiva do Hamas, o Livre apresentou uma resolução na Assembleia da República para o reconhecimento do Estado da Palestina, argumentando que tal gesto, por parte de "alguns países chave no mundo", enviaria uma "mensagem muito poderosa" ao Governo israelita de que "não valia a pena estarem a tentar criar factos no terreno através de limpeza étnica e atos genocidas porque isso não impediria o mundo de reconhecer o Estado da Palestina".

O que vai acontecer até segunda-feira, na ótica de Rui Tavares, "é a mensagem que deveria ter sido já enviada durante estes anos e é uma mensagem muito poderosa".

"É um pouco o equivalente a quando os Estados Unidos finalmente disseram à Indonésia que não valia a pena tentarem criar mais factos no terreno, a comunidade internacional ia reconhecer o direito à autodeterminação de Timor-Leste", comparou.
PUB
Momento-Chave
Ponto de situação
por RTP

Reino Unido, Canadá, Austrália... e Portugal

VER MAIS
É para as 20h15, hora de Lisboa, que está previsto o anúncio, pela voz do ministro dos Negócios Estrangeiros, do reconhecimento português do Estado palestiniano, decisão que é acompanhada por outros nove países - o gesto em bloco foi impulsionado pela Presidência francesa.Ao início da tarde deste domingo surgiu a confirmação de que também o Reino Unido, o Canadá e a Austrália avançaram com o anúncio do reconhecimento, na véspera de uma conferência, em Nova Iorque, a antecipar a Assembleia Geral das Nações Unidas.

"Hoje, para reavivar a esperança de paz e de uma solução de dois Estados, declaro claramente, como primeiro-ministro deste grande país, que o Reino Unido reconhece oficialmente o Estado da Palestina", anunciou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, numa declaração em vídeo publicado nas redes sociais.

Também o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, veio entretanto anunciar que o país "reconhece o Estado da Palestina e oferece a sua parceria na construção da promessa de um futuro pacífico tanto para o Estado da Palestina como para o Estado de Israel".

E praticamente em simultâneo a Austrália, por via de um comunicado conjunto primeiro-ministro Anthony Albanese e da ministra dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, afirmou reconhecer "as aspirações legítimas e de longa data do povo palestiniano a um Estado próprio".

Estas posições são então oficializadas na véspera duma conferência, promovida pela França e pela Arábia Saudita, sobre a solução dos dois Estados, no contexto da semana da 80ª Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Espera-se que a França reconheça o Estado palestiniano durante a conferência de segunda-feira. Outros países que acompanham este movimento diplomático são a Bélgica, Malta, Luxemburgo, Andorra e São Marino.O presidente da República garante "pleno apoio" ao reconhecimento oficial do Estado da Palestina. Marcelo Rebelo de Sousa diz que está em absoluta sintonia com a posição do Governo português.

O gesto não é unânime na coligação governativa em Portugal. O CDS-PP, parceiro do PSD na Aliança Democrática, considera que “a efetivação do reconhecimento não é oportuna”.
Israel promete "lutar na ONU"

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, veio sustentar, nas últimas horas, que a criação de um Estado palestiniano constitui um risco existencial para o Estado hebraico, prometendo pronunciar-se contra o reconhecimento internacional diante da Assembleia Geral da ONU.

Netanyahu vincou que Israel terá de "lutar na ONU e em todos os outros fóruns contra a propaganda enganosa" e os "apelos criação de um Estado palestiniano", que, nas suas palavras, "constituiria uma recompensa absurda ao terrorismo".

"A comunidade internacional ouvirá a nossa posição sobre este assunto nos próximos dias", insistiu o governante israelita na antecâmara de uma reunião do seu Conselho de Ministros, em declarações citadas France-Presse.
PUB
por Lusa

BE saúda reconhecimento da Palestina e exige sanções a Israel

O Bloco de Esquerda saudou hoje o reconhecimento do Estado da Palestina pelas autoridades portuguesas, que considerou um gesto simbólico se não forem criadas condições objetivas para a viabilidade de um Estado palestiniano.

VER MAIS

O partido comunicou hoje a posição, lembrando que outros estados da Organização das Nações Unidas (ONU) já fizeram este reconhecimento e propondo um embargo total de venda de armas a Israel, além de sanções aos responsáveis políticos e militares israelitas.

"A Comissão de Inquérito da ONU confirma que Israel está a cometer genocídio em Gaza. A ex-juíza do Tribunal Penal Internacional que a dirigiu foi taxativa na apresentação do relatório: "está a ocorrer genocídio em Gaza", lê-se numa resolução aprovada pela Mesa Nacional do BE.

"Com o ataque terrestre à cidade de Gaza, o governo de Israel acelera este processo de extermínio, que já tirou a vida a mais de 65 mil pessoas e feriu mais de 160 mil, a maioria mulheres e crianças. Entre as vítimas contam-se ainda mais de 230 jornalistas - o registo mais elevado de profissionais de comunicação mortos num único conflito", recordou o Bloco no documento.

O BE manifestou ainda apoio à missão humanitária da Global Sumud Flotilla, destinada a quebrar o bloqueio imposto por Israel: "Assume um papel determinante para assegurar o acesso de ajuda vital e denunciar, junto da comunidade internacional, o cerco que agrava o sofrimento da população de Gaza".

"O Bloco de Esquerda saúda a Flotilha Humanitária para Gaza, os três delegados portugueses e em particular a sua coordenadora, Mariana Mortágua. A Flotilla é hoje o grito da humanidade contra este massacre", sustentou.

"Nos próximos dias, o lugar da deputada do Bloco é a bordo de uma destas embarcações -- gesto que já reuniu amplo apoio político, demonstrado na sessão pública de sexta-feira passada em Lisboa, organizada pelo grupo de apoio à Flotilha Humanitária e que juntou personalidades de um leque político alargado", justificou o partido.

O BE exigiu a suspensão imediata de todos os acordos de cooperação com Israel, incluindo os estabelecidos no âmbito da União Europeia.

"Só assim será possível pôr termo ao genocídio em curso, compelir Israel a enveredar por um processo de paz justo e duradouro, proteger os direitos humanos e garantir o direito à autodeterminação do povo palestiniano", defendeu.

Na Cisjordânia, alegou o partido, este ano já se registam 2.780 feridos entre civis palestinianos em consequência de operações de soldados e colonos, "um aumento de 39% face a 2024".

Portugal deverá formalizar hoje o reconhecimento, através de um anúncio do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

PUB
Momento-Chave
por RTP

Marcelo declara "pleno apoio" ao reconhecimento português do Estado palestiniano

Foto: Ana Serapicos - RTP

O presidente da República garante "pleno apoio" ao reconhecimento oficial do Estado da Palestina. Marcelo Rebelo de Sousa diz que está em absoluta sintonia com a posição do Governo português.

VER MAIS
Em Nova Iorque, o chefe de Estado acrescentou que atuar agora é ainda abrir uma hipótese para a solução.

"Tem o pleno apoio do presidente da República, que tem sido a posição portuguesa, que é defender a moderação para que essa fórmula [de dois Estados, de Israel e da Palestina] seja possível e afastar-se dos radicalismos que se opunham a que a fórmula fosse possível", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas na cidade norte-americana, onde chegou no sábado para participar na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.A oficialização do reconhecimento português do Estado palestiniano está prevista para as 20h15 (hora de Lisboa), a partir de Nova Iorque, pela voz do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

O presidente da República afirmou ainda que “acompanhou e concordou” com o processo de reconhecimento do Estado da Palestina.

“As razões pelas quais o presidente ouvido pelo Governo se pronunciou no mesmo sentido do Governo são simples e fáceis de explicar: Portugal sempre defendeu o princípio da existência de dois Estados soberanos, coabitando, convivendo, respeitando o direito internacional e a carta das Nações Unidas”, justificou.

“Atuar neste momento é atuar para abrir ainda uma hipótese no sentido de haver dois Estados”, acentuou o presidente, para sublinhar que o “Governo é o órgão competente para tomar formalmente a decisão, em permanente ligação com o presidente e tendo em conta as recomendações da Assembleia da República”.

O reconhecimento do Estado palestiniano é concretizado sem a concordância do CDS-PP, parceiro do PSD no Executivo.


PUB
Momento-Chave
por Carlos Santos Neves - RTP

Parceiro demarca-se. Governo vai reconhecer Estado palestiniano com CDS contrariado

A oficialização está prevista para as 20h15 de domingo (hora portuguesa), pela voz de Paulo Rangel, a partir de Nova Iorque Estela Silva - Lusa

O Governo oficializa este domingo, pela voz do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, o reconhecimento do Estado palestiniano – posição assumida em conjunto com outros nove países por iniciativa francesa. O gesto não é unânime na coligação governativa. O CDS-PP, parceiro do PSD na Aliança Democrática, considera que “a efetivação do reconhecimento não é oportuna”.

VER MAIS
A oficialização está prevista para as 20h15 de domingo (hora portuguesa), a partir de Nova Iorque, antes da Conferência de Alto Nível de segunda-feira, durante a qual outros nove países farão o mesmo.

O primeiro anúncio partiu da Presidência francesa, tendo sido de imediato confirmado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal: dez países, entre os quais Portugal e França, vão reconhecer um Estado palestiniano no quadro de uma conferência à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas.Estarão representados "dez países que decidiram proceder ao reconhecimento do Estado da Palestina", indicou aos jornalistas um conselheiro do presidente francês, Emmanuel Macron.

Além de Portugal e França, país na origem da iniciativa, os outros Estados "são Andorra, Austrália, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta, Reino Unido e São Marino".

A Autoridade Nacional Palestiniana veio aplaudir, nas últimas horas, o anúncio do reconhecimento, considerando a decisão “corajosa e coerente com o Direito Internacional”.
Por sua vez, a embaixadora palestiniana em Portugal, Rawan Sulaiman, considerou que a decisão “de reconhecer o Estado da Palestina é um passo corajoso para apoiar e recompensar os esforços globais de paz".

"É um marco significativo para alcançar a justiça, o respeito pelo Direito Internacional, a paz e a segurança para todos, após tantos anos de ocupação, opressão, injustiça e guerra. Isto é realmente histórico, obrigado, Portugal", estimou.

Para o CDS-PP, o momento é inoportuno.
“Divergência”
Em nota de imprensa, o partido do ministro da Defesa, Nuno Melo, clarifica: “Respeitando a autonomia de ambos os partidos dentro da Coligação AD, estando absolutamente assegurada a coesão da mesma, não sendo a matéria do conflito israelo-palestiniano uma matéria constante do acordo e coligação, o CDS-PP expressa a sua divergência quanto à oportunidade da declaração de reconhecimento de um Estado palestiniano”.

“O CDS-PP é favorável, desde sempre, à solução dos dois Estados, mas considera que, no presente momento do conflito, a efetivação do reconhecimento não é oportuna, nem consequente”, sustenta o comunicado do Largo do Caldas.

“Não pode esquecer-se que foram os terríveis ataques de 7 de outubro que originaram a presente situação e que há inúmeros reféns que não foram libertados e corpos de cidadãos israelitas que não foram devolvidos às suas famílias”, prosseguem os democratas-cristãos.O CDS-PP, lê-se na mesma nota, “considera também que não se encontram preenchidos os critérios de Direito Internacional necessários ao reconhecimento, designadamente: um território definido, com áreas geográficas e fronteiras estabilizadas e um governo efetivo capaz de exercer controlo sobre esse território”.


“O CDS-PP, sem pôr em causa o princípio da solidariedade governamental, considera que o reconhecimento só será conveniente no quadro de um processo institucional de paz, que neste momento está fora do horizonte”, insiste o partido, que “reitera a condenação do abominável terrorismo do Hamas” e “exige a libertação incondicional e imediata de todos os reféns”.

“Esta posição foi transmitida ao Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros na reunião efetuada sobre o tema com o Grupo Parlamentar do CDS-PP. O MNE expressou respeito pela posição do parceiro de coligação e sublinhou a legitimidade dessa posição”, conclui o comunicado.

Israel tem contestado, nas diferentes chancelarias internacionais, o reconhecimento de um Estado da Palestina, gesto que equipara a uma recompensa para o Hamas, o movimento radical palestiniano que a 7 de outubro de 2023 levou a cabo um ataque sem precedentes em território do Estado hebraico.

A ofensiva do Hamas fez cerca de 1.200 mortos e o movimento tomou 251 pessoas como reféns. A retaliação israelita já provocou, desde então, mais de 65 mil mortos e 165 mil feridos, a maioria civis.

c/ agências
PUB