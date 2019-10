Governo português não reconhece o primeiro-ministro nomeado para a Guiné-Bissau

É esta a reação do governo português depois do presidente guineense ter demitido o governo liderado por Aristides Gomes, com o argumento de que estava em causa o normal funcionamento das instituições.



Em substituição de Aristides Gomes o presidente da Guiné-Bissau nomeou Faustino Imballi, que já tomou posse.



Portugal, a CPLP e a CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental) não reconhecem o primeiro-ministro da Guiné-Bissau.



O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, diz que o Governo português reconhece o executivo que se encontra em funções porque foi indigitado pelo atual presidente e teve o programa de governo aprovado no Parlamento.



O PAIGC (Partido Africano para Independência da Guiné e Cabo Verde), vencedor das legislativas de março, diz que a decisão do presidente é inválida e um atentado ao estado de Direito.



A crise política na Guiné-Bissau ganha dimensão quando falta menos de um mês para as eleições presidenciais agendadas para 24 de novembro.