Governo regional espanhol de Castela e Leão toma posse com membros da extrema-direita

O presidente da região espanhola de Castela e Leão, Alfonso Fernández Mañueco, do Partido Popular (direita) foi o primeiro a prestar juramento, numa cerimónia em que apresentou o seu Governo de coligação com o Vox.

Num país descentralizado onde as comunidades autónomas têm amplos poderes, o Vox, um partido ultranacionalista e anti-imigração que os seus críticos acusam de ser nostálgico da ditadura de Franco (1939-1975), pode fazer desta região um laboratório de ideias e abrir um precedente para que no futuro se repetisse esta solução noutras regiões e mesmo no executivo nacional.

Alfonso Fernández Mañueco vai governar esta região aproximadamente do tamanho de Portugal, mas que tem apenas 2,4 milhões de habitantes, e tem sido dirigida ininterruptamente pela direita nos últimos 35 anos.

O Vox tem três "ministérios" regionais e assume também a presidência do parlamento de Castela e Leão.

O novo presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considerado moderado, não assistiu à tomada de posse do executivo regional.

Por seu lado, em Madrid, Isabel Rodríguez, porta-voz do Governo de esquerda nacional, advertiu que o executivo estaria "muito atento" às políticas que a aliança entre o PP e o Vox iria executar em Castela e Leão, em particular no que diz respeito aos "direitos e liberdades do povo espanhol" ou "a promoção dos direitos das mulheres".

Presente na cerimónia, o líder do Vox, Santiago Abascal, não escondeu a sua ambição de reproduzir o mesmo modelo de coligação com o PP noutras regiões de Espanha, e mesmo a nível nacional após as próximas eleições gerais.

Em fevereiro passado, nas eleições antecipadas de Castela e Leão, a extrema-direita passou de um para 13 dos 81 lugares no parlamento regional, tendo sido necessária para que o PP, o mais votado, conseguisse apresentar um Governo de coligação com maioria absoluta.

O Vox foi fundado em 2014 e os seus resultados eleitorais foram marginais até à sua entrada no parlamento da Andaluzia, um bastião de esquerda e a região mais populosa de Espanha, em finais de 2018.

Nas eleições nacionais parlamentares de 2019, Vox tornou-se a terceira maior força a nível nacional, atrás do Partido Socialista (PSOE) e do PP, com 52 deputados dos 350 no parlamento espanhol.

As sondagens indicam que pode fazer progressos nas próximas eleições gerais, e mesmo aproximar-se de uma maioria absoluta com o PP.