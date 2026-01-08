Governo são-tomense defende soberania entre Estados e solidariza-se com o povo

"São Tomé e Príncipe, enquanto pequeno Estado insular, rege-se de acordo com as regras que regulam as relações diplomáticas entre os Estados, a soberania entre os Estados, a integridade, e manifestamos também a solidariedade com o povo venezuelano, esperando que a situação se regularize para o bem do Estado venezuelano", disse Ilza Amado Vaz.

A chefe da diplomacia são-tomense, em declarações à Lusa, após a cerimónia de cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República, Carlos Vila Nova, disse que São Tomé e Príncipe não tem embaixada na Venezuela, nem recebeu pedido de ajuda ou comunicação de cidadãos são-tomenses naquele país, onde também não há registo de cidadãos nacionais.

Os Estados Unidos lançaram no sábado um ataque contra a Venezuela para capturar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Delcy Rodriguez, vice-presidente executiva de Maduro, assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas.

Na segunda-feira, Maduro e a mulher prestaram breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais e ambos se declararam inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de março.