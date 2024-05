Governo sul-africano resgata oito menores moçambicanos de fábrica chinesa em Joanesburgo

Um porta-voz do departamento de Desenvolvimento Social, Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do Governo provincial Gauteng, onde se situa Joanesburgo, afirmou que a polícia sul-africana encontrou os jovens moçambicanos durante uma inspeção do departamento do Trabalho e Emprego às instalações da fábrica, no sudeste da capital económica sul-africana.

Os jovens foram depois conduzidos para o Centro de Atendimento Infantil e Juvenil Mary Moodley, em Benoni, leste de Joanesburgo, onde aguardam a repatriação para Moçambique, referiu o porta-voz Themba Gadebe.

As autoridades sul-africanas instauraram um processo de trabalho infantil, más condições de trabalho e emprego de menores indocumentados contra o proprietário da empresa de fornecimento de energia elétrica em Nigel, salientou.

De acordo com o porta-voz governamental, os oito jovens moçambicanos entraram na África do Sul em 15 de janeiro num miniautocarro táxi, juntamente com mais 14 rapazes oriundos da mesma aldeia no país vizinho lusófono.

"O motorista do táxi teria vindo da mesma aldeia e perguntou a jovens e famílias se estavam interessados em trabalhar em Joanesburgo. Ele informou os recrutas e familiares que não havia necessidade de passaportes ou documentos", salientou.

Um tribunal de menores, em Nigel, autorizou na terça-feira as autoridades provinciais de Gauteng a procederem com o repatriamento dos jovens moçambicanos para o país de origem, sendo que, irão ser entregues a assistentes sociais do país vizinho no posto de Komatipoort, na fronteira com Ressano Garcia, do lado de Moçambique, segundo as autoridades sul-africanas.

CYH // JMC

Lusa/Fim