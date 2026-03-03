Governo tem "tudo planeado" para poder repatriar portugueses em Israel

Segundo Emídio Sousa, está "tudo planeado" para executar brevemente o plano de repatriamento dos 63 portugueses que pediram para sair de Israel.



"Neste momento temos tudo pronto para um voo de repatriamento da parte mais ocidental, provavelmente através do Egito", adiantou Emídio Sousa em entrevista à RTP Notícias.



No entanto, com os voos comerciais a serem gradualmente retomados, "é muito possível" que os portugueses em questão possam regressar nos mesmos.



"Há um espaço aéreo fechado e estão a ser retomados desde ontem os voos comerciais" através de corredores para esse efeito, explicou.



"Nós estamos a trabalhar com a TAP para eventualmente podermos dar resposta a estes voos de repatriamentos, que podem ser feitos através de um voo específico fretado por nós ou através das companhias que estão a operar nesse sentido", acrescentou o responsável.



O secretário de Estado lembrou que existem grupos de WhatsApp para dar informações aos portugueses que precisam de ajuda.



"Nós estamos ao minuto, 24 horas por dia, a acompanhar a situação. Estamos disponíveis para todas as pessoas", mas não é "humanamente possível" telefonar a todos os cidadãos que estão nestas zonas, disse.