Mundo
Governo tem "tudo planeado" para poder repatriar portugueses em Israel
O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas garante que o Governo está a trabalhar 24 horas por dia de modo a assegurar que o repatriamento dos cidadãos que o solicitaram é feito com a maior rapidez possível e para que nenhum português "se sinta isolado".
"Neste momento temos tudo pronto para um voo de repatriamento da parte mais ocidental, provavelmente através do Egito", adiantou Emídio Sousa em entrevista à RTP Notícias.
No entanto, com os voos comerciais a serem gradualmente retomados, "é muito possível" que os portugueses em questão possam regressar nos mesmos.
"Há um espaço aéreo fechado e estão a ser retomados desde ontem os voos comerciais" através de corredores para esse efeito, explicou.
"Nós estamos a trabalhar com a TAP para eventualmente podermos dar resposta a estes voos de repatriamentos, que podem ser feitos através de um voo específico fretado por nós ou através das companhias que estão a operar nesse sentido", acrescentou o responsável.
O secretário de Estado lembrou que existem grupos de WhatsApp para dar informações aos portugueses que precisam de ajuda.
"Nós estamos ao minuto, 24 horas por dia, a acompanhar a situação. Estamos disponíveis para todas as pessoas", mas não é "humanamente possível" telefonar a todos os cidadãos que estão nestas zonas, disse.