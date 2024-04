Governo timorense aguarda visita do Papa com "grande expetativa e entusiasmo"

"Que esta visita apostólica seja um momento de bênção e renovação espiritual para todos os timorenses, que inspire cada um de nós a continuar a construir uma sociedade baseada nos valores da paz, solidariedade e fraternidade", considerou, em comunicado, divulgado à imprensa após o anúncio oficial da visita, o também vice-coordenador-geral de Alto Nível Institucional para a visita do Papa.

No comunicado, o Governo timorense explica que a primeira delegação do Vaticano para a preparação da visita do Papa Francisco esteve em Timor-Leste entre 26 e 29 de janeiro para verificar as condições logísticas, tendo sido selecionado Tasi Tolu para a celebração eucarística principal na visita.

A delegação do Vaticano envolvida na preparação da visita deve regressar em breve, segundo o Governo timorense, que já disponibilizou 10 milhões de euros para as atividades relacionadas com a viagem de Francisco a Timor-Leste.

A visita do Papa ocorre no âmbito de um périplo que vai fazer à região e que inclui também a Indonésia, que visita entre 03 e 06 de setembro, a Papua Nova Guiné, de 06 a 09, e Singapura, de 11 a 13 de setembro.