Governo timorense aprova subsídio para militares e polícias durante visita do Papa

O "projeto de decreto-lei tem como objetivo a criação de um subsídio de operações específico" para compensar elementos da Polícia Nacional e das Forças de Defesa "pelas condições especiais de trabalho" durante a visita do Papa, refere o comunicado do Conselho de Ministros.

O governo timorense autorizou em abril uma força conjunta entre as forças de defesa e segurança para garantir as operações de patrulhamento para os vários eventos previstos, principalmente a visita do Papa Francisco.

O executivo aprovou, em fevereiro, uma despesa de 12 milhões de dólares (cerca de 11 milhões de euros) para organizar as atividades de preparação da visita.

A deslocação do Papa Francisco ocorre no âmbito de um périplo que vai fazer à região e inclui também a Indonésia, que visita entre 3 e 6 de setembro, a Papua Nova Guiné, de 6 a 9, e Singapura, de 11 a 13 de setembro.