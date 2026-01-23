Governo timorense inicia construção de Centro de Incubação de Negócios

O espaço é de "oportunidades e de esperança, onde as ideias crescem e onde os jovens e empresários recebem apoio, orientação e incentivo para transformar as suas ambições em realidade", afirmou o vice-primeiro-ministro, ministro Coordenador dos Assuntos Económicos e ministro do Turismo e Ambiente, Francisco Kalbuadi Lay.

O Centro de Incubação de Negócios, cuja construção começou quinta-feira, pretende apoiar a criação e desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas através de mentoria e reforço de capacidades, contribuindo para a redução dos riscos enfrentados nas fases iniciais das atividades, salienta, em comunicado, o Governo timorense.

Com a construção do Centro de Incubação de Negócios, o Governo timorense pretende ajudar a tornar a economia mais diversificada e sustentável.

"Timor-Leste tem uma visão clara de construir uma economia menos dependente do petróleo e do gás, capaz de criar empregos e de reforçar os negócios locais, em particular as micro, pequenas e médias empresas", explicou Francisco Kalbuady Lay, salientando que aquele será um espaço de apoio à inovação e à iniciativa empresarial.

O Centro de Incubação de Negócios tem também como objetivo a "ligação dos empreendedores a financiamento e investimento, o desenvolvimento de competências de gestão e a integração progressiva dos negócios na economia formal".

O projeto terá um custo de 3,16 milhões de dólares (2,6 milhões de euros).