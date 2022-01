Governos autoritários devem ser vistos como sinal de fraqueza, diz Human Rights Watch

Twitter @hrw

".Quem o diz é Kenneth Roth, diretor da Human Rights Watch, que apresenta um conjunto de reflexões no último relatório de avaliação da situação nos países em todo o mundo.





O documento destaca a repressão como sinal de desespero e enfraquecimento do poder dos líderes autocráticos e regimes militares.



Afeganistão. Talibãs ameaçam mulheres que lutam pelos direitos femininos no país | Ali Khara - Reuters

"Embora as ações cada vez mais violentas de regimes repressivos em todo o mundo pareçam fletir os músculos, cada vez mais vemos isso", sustenta Roth.O surgimento de partidos de oposição dispostos a colocar de lado as diferenças políticas e formar coligações para tentar remover governos ou líderes corruptos ou repressivos pode refletir uma tendência de enfraquecimento dos regimes autoritários.O relatório aponta situações concretas como as alianças "improváveis" na República Checa, onde o primeiro-ministro Andrej Babiš foi derrotado, e Israel, onde o mandato de Benjamin Netanyahu terminou após 12 anos no poder. Várias coligações entre partidos da oposição também foram formadas para desafiar Viktor Orbán na Hungria e Recep Tayyip Erdoğan na Turquia, em futuras eleições.A HRW faz uma leitura sobre a crescente repressão e, sublinha Roth.Em Myanmar e no Afeganistão, onde o poder foi tomado por grupos armados, Roth explica que "houve uma falha em normalizar os governo ou subjugar as populações civis".





No entanto: "Cresceu um imenso apoio público à democracia com pessoas a encherem as ruas na China, Uganda, Polónia, Myanmar, muitas vezes a colocarem em risco as vidas para fazê-lo, e muitos outros lugares onde regimes repressivos lutam para manter o controlo".





Os regimes autoritários afirmam "servir melhor o povo do que os líderes eleitos democraticamente", mas acabam por dirigir o país segundo os seus interesses, desviando a atenção com "apelos racistas, sexistas, xenófobos ou homofóbicos".





"Enquanto vemos sangue derramado nas ruas, vemos milhões de pessoas a recusar a aceitar o desprezo pelos seus direitos. Vemos, também, o fracasso de governantes autocráticos a distrair as populações com políticas que atacam comunidades LGBTQ, aborto ou direitos das mulheres", diz Roth.A China, Estados Unidos e União Europeia não ficaram de fora desta avaliação e é feito um enquadramento de conluios.

Embora o documento faça uma leitura sobre a fraqueza dos autocratas, alerta para a necessidade de uma liderança democrática mais forte.







Adverte para os governos democráticos não se concentrarem em ganhos políticos de curto prazo.







Relembra que durante 2021 não houve resoluções firmes sobre algumas das questões mais urgentes, como a emergência climática, desigualdade, injustiça racial e pobreza.







"Promover a democracia significa defender instituições democráticas como tribunais independentes, comunicação social livre, parlamentos robustos e sociedades civis vibrantes, mesmo quando isso traz escrutínio indesejado ou desafios às políticas executivas", concluiu Roth.