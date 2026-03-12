Grande Entrevista. Nuno Severiano Teixeira acredita que está nas mãos de Trump o fim do conflito no Irão

Embora muitos cidadãos iranianos também queiram a mudança de regime, que segundo Nuno Severiano Teixeira "continua a reprimir os protestos", mas no "mundo em que vivemos" a interferência estrangeira abre "um precedente muito perigoso".





Já sobre os ataques do Irão aos países vizinhos, o professor catedrático considera que a estratégia é "alargar o conflito" aos país do Golfo para que estes "possam pressionar os Estados Unidos e até Israel a parar o ataque" a Teerão.





No final desta guerra, segundo Nuno Severiano Teixeira, a força xiita vai diminuir e a força militar israelita pode sair "mais forte", mas "diplomaticamente mais fraco".





"Israel é a grande potência militar da região", admitiu.



Por outro lado, acrescentou, "há duas coisas que permanecem: os Estados Unidos continuam a ser um ator fundamental e a União Europeia continua a ser um ator irrelevante no Médio Oriente".



"A União Europeia, mais uma vez, não conseguiu ter uma posição unificada, não conseguiu falar a uma voz, não conseguiu ter uma ação una".



A Europa sai assim politicamente "fragilizada", porque usa "dois pesos e duas medidas": condena a invasão russa à Ucrânia mas "não usa o mesmo direito de crítica (...) nestes casos".



"Enfraquece a posição europeia relativamente à Ucrânia e favorece a Rússia", concluiu.



, começou por dizer, admitindo que parece estar "ainda numa fase de expansão, numa fase de escalada".Especialista em assuntos internacionais, acredita que. Há vários fatores que podem determinar o desenvolvimento deste conflito com Teerão: fatores económicos e políticos, que podem afetar os valores eleitorais de Trump.Para os Estados Unidos "pode ser importante acabar com a ameaça nuclear do Irão", mas não tanto a mudança de regime."O Irão tem dito que quer acabar com o sionismo", argumenta, explicando que Teerão é "uma ameaça existencial" para Israel.