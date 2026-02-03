EM DIRETO
Grande incêndio atinge mercado na zona oeste de Teerão

Um grande incêndio deflagrou esta terça-feira num mercado local no distrito de Jannat Abad, na zona oeste de Teerão, avançou a imprensa estatal do Irão.

Lusa
Foto: Majid Asgaripour/WANA via Reuters

O fogo atingiu um mercado local repleto de bancas e lojas, disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Teerão, Jalal Maleki, citado pela televisão estatal.

"O incêndio é tão grande que pode ser visto de vários pontos da cidade", acrescentou Maleki.

A causa do incêndio no mercado ainda não foi determinada. Ainda não há informação de vítimas mortais ou feridos. 

A televisão estatal informou que os bombeiros foram imediatamente enviados para o local para conter as chamas.

As imagens do incêndio mostravam densas colunas de fumo negro a subir ao céu e a envolver a área circundante.

