"Grandes mentiras". Irão rejeita acusações de Trump sobre programa nuclear

Professional liars are good at creating the 'illusion of truth.'



"Repeat a lie often enough and it becomes the truth”, is a law of propaganda coined by Nazi Joseph Goebbels. This is now systematically used by the U.S. administration and the war profiteers encircling it,… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) February 25, 2026

O Irão tem declarado repetidamente que não procura adquirir armas nucleares e que o seu programa nuclear tem fins pacíficos, insistindo no seu direito de utilizar a tecnologia nuclear para fins civis.

Os argumentos de Trump

Trump apontou o apoio de Teerão aos grupos militantes, o assassinato de manifestantes e os programas nucleares e de mísseis do país como ameaças à região e aos Estados Unidos.

c/agências