Grécia. Manifestantes exigem investigação ao acidente ferroviário

Subiu para 47 o número de mortos do acidente de comboios de terça-feira, na Grécia. O Governo de Atenas reconhece que foi um erro humano a causa do desastre.



As imagens de videovigilância divulgadas hoje mostram o momento do choque frontal entre os dois comboios.



Depois do embate as primeiras carruagens descarrilaram e incendiaram-se.



Os bombeiros admitem que, naquele momento, a temperatura nos vagões rondou os 1.200 graus.