"Gregoretti". Salvini não vai ser julgado em processo de bloqueio de migrantes

O líder do Liga não vai a julgamento na sequência do bloqueio do desembarque de migrantes a bordo do navio da Guarda Costeira italiana "Gregoretti", em julho de 2019. Na altura ministro do Interior e vice-primeiro-ministro, Matteo Salvini aplicou a política de "portos fechados" e impediu que 131 migrantes que tinham sido resgatados pudessem desembarcar num porto seguro em Itália. Absolvido deste processo, o líder de extrema-direita continua envolvido noutro processo semelhante, o do "Open Arms", que lhe poderá valer uma pena de prisão até 15 anos.