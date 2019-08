Open Arms. Migrantes desembarcam em Lampedusa

Carlos Santos Neves - RTP21 Ago, 2019, 09:01 / atualizado em 21 Ago, 2019, 09:05 | Mundo

Depois de uma inspeção conduzida por elementos da polícia italiana de investigação criminal e dois médicos, o procurador de Agrigente, Luigi Patronaggio, determinou que os migrantes a bordo do Open Arms poderiam desembarcar na ilha de Lampedusa.Seis países ofereceram-se para acolher migrantes do navio da Open Arms: Alemanha, Espanha, França, Luxemburgo, Portugal e Roménia.





Pouco antes de o procurador se pronunciar, o navio da Marinha espanhola Audaz partira da base naval de Rota, em Cádiz, no sul do país vizinho, para recolher os 83 migrantes que permaneciam no Open Arms.



A notícia da decisão judicial foi recebida com aplausos e gritos no navio da ONG. O diário espanhol El País relata que houve quem cantasse “Bella Ciao”, canção adotada como hino pela resistência antifascista italiana na II Guerra Mundial.



Nos últimos dias, multiplicaram-se as imagens do desespero a bordo do navio humanitário, com discussões entre migrantes e crises de pânico. Na terça-feira, 15 destas pessoas, algumas sem colete de salvação, atiraram-se ao mar, tentando nadar até Lampedusa. Foram recolhidas por guardas costeiros e transportados até à pequena ilha.



O fundador da organização Open Arms anunciou no Twitter a decisão do procurador Luigi Patronaggio.





Tras 19 días, desembarcaremos hoy en Lampedusa. Se incautará el barco temporalmente, pero es un costo que @openarms_fund asume para asegurar que las personas a bordo puedan ser atendidas. Consideramos indispensable priorizar su salud y seguridad en esta emergencia humanitaria.

A decisão do procurador italiano é conhecida num contexto de crise política no país.

La linea della fermezza è l'unico modo per evitare che l'Italia torni ad essere il campo profughi d'Europa, come dimostrato anche in queste ore con la nava Ong spagnola dei finti malati e dei finti minori.

Os migrantes foram socorridos pela Open Arms ao largo da Líbia. A maior parte passou 19 dias a bordo, tal como aconteceu com as pessoas resgatadas no final de dezembro do ano passado pelo navio- neste caso, o desembarque só pôde ocorrer a 9 de janeiro em Malta. Na terça-feira o número passou para 83, depois de alguns dos ocupantes terem saltado para a água e de terem sido retirados menores e pessoas doentes. Perante a insistente negativa ao desembarque por parte do ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, sob o argumento da "defesa das fronteiras". O navio da Marinha espanhola Audaz partiu ao fim da tarde de terça-feira para uma viagem de três dias; Madrid não esclareceu ainda se a missão será abortada. A intransigência do número um da Liga, partido da extrema-direita transalpina que integrava o Governo populista caído na terça-feira, levou a ministra espanhola da Defesa a acusá-lo de não se importar com "as vidas humanas".