Gronelândia. Trump tem muito a perder com imposição de sobretaxas, afirma ministra francesa

"Nessa escalada de tarifas, ele também tem muito a perder, incluindo os seus próprios agricultores, incluindo seus próprios industriais", disse Genevard ao "Grand rendez-vous" da Europe 1/Les Echos/CNews.

Donald Trump ameaçou no sábado vários países (Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia) com a imposição de novas tarifas alfandegárias até que "um acordo seja alcançado para a venda completa e integral da Groenlândia".

Esta sobretaxa, de 10%, entrará em vigor a partir de 01 de fevereiro e poderá subir para 25% em 01 de junho, disse Trump.

"Essa ameaça, veremos se a colocará em prática", declarou Annie Genevard.

"A União Europeia tem uma possível força de ataque" do ponto de vista comercial, considerou a ministra, acrescentando que "é uma resposta que deve ser gerida com cautela, porque essa escalada pode ser mortífera, mas também pode ser mortífera para os Estados Unidos".

"É claro que os europeus não vão deixar os Estados Unidos fazerem isso", disse Genevard, considerando uma tomada de controlo pelos EUA do imenso território autónomo dinamarquês "inaceitável e inimaginável".

Uma reunião de emergência dos embaixadores da UE está prevista para hoje em Bruxelas, enquanto o Presidente francês, Emmanuel Macron, deverá conversar nas próximas horas com os homólogos europeus sobre esta crise inédita entre membros da Nato.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem reiterado a intenção de os Estados Unidos assumirem o controlo da Gronelândia, "a bem ou a mal".

A Gronelândia é um território autónomo sob soberania da Dinamarca, estrategicamente localizado no Ártico, com uma população de cerca de 50 mil pessoas.