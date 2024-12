Grupo de 77 prémios Nobel apela à rejeição de Kennedy Jr como secretário da Saúde dos EUA

"Além da falta de reconhecimento ou experiência relevantes nas áreas da Medicina, Ciência, Saúde Pública ou Administração, o senhor Kennedy está contra muitas das vacinas que protegem a saúde e salvam vidas, como as que previnem a poliomielite e o sarampo", afirmaram os 77 prémios Nobel numa carta citada na segunda-feira pelo New York Times.

Segundo os intelectuais, entre os quais Richard Roberts, Nobel da Medicina em 1993, nomear Robert F. Kennedy Jr. como Secretário da Saúde "colocaria em perigo a saúde pública e iria minar a liderança global dos Estados Unidos da América nas ciências da saúde".

Kennedy candidatou-se à presidência dos Estados Unidos como democrata, depois como independente e, em seguida, apoiou o republicano Donald Trump. É filho do ícone democrata Robert Kennedy, que foi assassinado durante a sua própria campanha presidencial.

A nomeação de Kennedy Jr. para dirigir o Departamento de Saúde e Serviços Humanos alarmou as pessoas que estão preocupadas com o seu historial de espalhar medos infundados sobre as vacinas. Por exemplo, defende a ideia, há muito desmentida, de que as vacinas causam autismo.

Donald Trump assumirá a presidência dos Estados Unidos a 20 de janeiro.