Grupo de extrema-direita no Parlamento Europeu envia delegação à tomada de posse de Trump

A informação foi hoje avançada à agência Lusa por fonte do grupo Patriotas pela Europa (que tem 84 eurodeputados - dois do Chega -, de um total de 720 na assembleia europeia), que indicou que "uma delegação, chefiada pelo seu presidente Santiago Abascal, com dirigentes dos diferentes partidos que compõem a bancada e alguns eurodeputados, estará presente" em Washington na tomada de posse de Donald Trump, agendada para segunda-feira.

A Lusa questionou o Chega no Parlamento Europeu, que indicou não ter eurodeputados na comitiva.

Já o presidente do Chega, André Ventura, questionado pela Lusa em Lisboa se iria participar na qualidade de líder partidário, respondeu que, "com muita probabilidade", se deslocaria a Washington, mas remeteu o anúncio da decisão para mais tarde.

Segundo fontes dos Patriotas pela Europa, presentes na cerimónia estarão eurodeputados do espanhol Vox, do italiano Liga Norte, do húngaro Fidesz e da Aliança dos Cidadãos Descontentes da República Checa.

Ao nível institucional, nenhum dos altos representantes das instituições da UE recebeu convite para a cerimónia de segunda-feira, incluindo os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, confirmou a Lusa com fontes comunitárias.

Previsto está que haja uma representação ao nível de embaixadores, de acordo com as mesmas fontes.

A porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho, disse à Lusa que a embaixadora da UE para os Estados Unidos, Jovita Neliupsien, estará presente.

No que toca aos chefes de Governo e de Estado da UE, foi anunciado que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, não iria participar na tomada de posse do seu aliado norte-americano, cuja proximidade é relatada por ambos.

De acordo com os porta-vozes de Viktor Orbán, Donald Trump não terá convidado chefes de Estado ou de Governo estrangeiros, nem o próprio primeiro-ministro húngaro.

Porém, a primeira-ministra italiana, Georgia Meloni, já veio dizer à imprensa em Roma que "iria com todo o gosto" à tomada de posse se a sua agenda o permitisse, embora ainda não tenha confirmado tal participação.

A acontecer, será a única líder da UE a marcar presença.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Portugal será representado pelo embaixador acreditado em Washington, Francisco Duarte Lopes, como acontece habitualmente nas posses presidenciais nos Estados Unidos.

Donald Trump ainda não iniciou funções, mas já deixou a UE em sobressalto, ameaçando com tarifas adicionais sobre importações e com declarações sobre uma possível anexação da região autónoma da Gronelândia, território da Dinamarca.

Às ameaças do republicano de 78 anos, vencedor das eleições presidenciais de novembro de 2024 nos Estados Unidos e que vai iniciar funções na segunda-feira, a Comissão Europeia tem respondido, para já, com disponibilidade para construir um diálogo positivo com a nova administração que vai liderar a Casa Branca.