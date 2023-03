Grupo de professores em Bruxelas para pedir ajuda aos eurodeputados

O grupo "Rumo a Bruxelas" nasceu espontaneamente nas redes sociais e realizou, esta noite, uma vigília junto ao Parlamento Europeu.



Esta terça-feira de manhã estão previstos encontros com os representantes de todos os partidos portugueses com assento no hemiciclo.



Os profissionais esperam que os eurodeputados possam fazer pressão política para ultrapassar as dificuldades da escola pública, numa altura em que se mantém o o impasse nas negociações com o governo.