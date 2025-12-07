Grupo de soldados anuncia golpe de Estado no Benim

O grupo, que se autointitulou Comité Militar para a Refundação, anunciou este domingo a remoção do presidente e de todas as instituições estatais. Os soldados terão tentado um golpe de Estado com um ataque à residência do presidente Partice Talon durante a madrugada. Liderados pelo tenente-coronel Pascal Tigri, avançam as agências internacionais, os militares assumiram o controlo da emissora de televisão nacional e anunciaram que o presidente Talon tinha sido "deposto".

De acordo com a AFP, foram ouvidos tiros em Cotonou, onde os militares anunciaram tinham deposto o presidente deste país africano.



No entanto, a situação permanece incerta, uma vez que os militares leais ao presidente do Benin, um país da África Ocidental, a afirmar que frustraram o golpe e garantindo que o líder do país está em segurança.

O Presidente, Patrice Talon, está no poder desde 2016 e deveria sair em abril, após as eleições presidenciais.

O candidato escolhido pelo partido de Talon, o ex-ministro das Finanças Romuald Wadagni, era dado como favorito e o candidato da oposição Renaud Agbodjo tinha sido rejeitado pela comissão eleitoral por não ter apoios suficientes.

No mês passado, o país alargou os mandatos presidenciais de cinco para sete anos, mantendo um limite máximo de dois mandatos.

Este é o mais recente golpe militar na África Ocidental, depois de, na semana passada, um grupo de militares tomar o poder na Guiné-Bissau, destituindo o Presidente Umaro Sissoco Embaló, suspendendo os resultados das eleições de 23 de novembro e empossando o general Horta Inta-A como presidente de transição por um ano.

A Embaixada da França no Benin já reagiu e alertou os cidadãos para que permanecessem em casa após relatos de tiroteios perto da residência do presidente Patrice Talon, no Campo Guezo.

C/agências