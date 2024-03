Grupo de Von der Leyen na UE defende política de migração semelhante à do Reino Unido

O Partido Popular Europeu, de centro direita, anunciou que pretende fazer uma série de acordos com países externos à União Europeia para deportar migrantes irregulares. O objetivo é travar a ascensão da extrema-direita na Europa.O PPE defende, assim, uma política migratória semelhante à do Reino Unido, que visa deportar imigrantes ilegais que chegam ao país britânico para o Ruanda.O partido europeu tenta, porém, distanciar-se deste polémico projeto de lei do Reino Unido, que está a ser alvo de críticas por ser incompatível com obrigações de Direitos Humanos e por violar o Direito Internacional O partido propõe ainda que a UE “admita uma quota de pessoas que necessitam de proteção através de quotas humanitárias anuais de indivíduos vulneráveis”.O projeto, que defende uma mudança fundamental na lei europeia de asilo, será discutido no congresso anual do PPE em Bucareste, esta quarta-feira.

PPE apoia reeleição de Von der Leyen

O Partido Popular Europeu apoia Ursula von der Leyen para um segundo mandato na presidência da Comissão Europeia.No entanto, o endurecimento das políticas de migração pode revelar-se um desafio para a presidente da Comissão Europeia e criar riscos políticos externos para Von der Leyen, que deve representar os interesses de todo o bloco e não apenas de um grupo político no parlamento.“Não creio que ela [Von der Leyen] terá qualquer dificuldade entre os Estados-membros, mas a votação parlamentar é outro jogo”, disse um diplomata citado peloUrsula von der Leyen não foi cabeça de lista do PPE em 2019, mas desta vez concorreu e foi apoiada pelo seu partido alemão, a União Democrata-Cristã (CDU), que integra esta família política.Atualmente, o Parlamento Europeu é composto por sete grupos políticos, sendo o PPE o maior deles, seguido pela Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D), a bancada do Partido dos Socialistas Europeus (PES, na sigla inglesa).

As eleições europeias realizam-se daqui a pouco mais de três meses em 27 países que compõem a União Europeia e nelas vai definir-se não só a composição do Parlamento Europeu, mas também o caminho para definir a presidência da Comissão.