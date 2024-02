Reino Unido. Projeto de lei sobre Ruanda é "incompatível com obrigações dos Direitos Humanos"

Os membros da comissão mista multipartidária para os Direitos Humanos apresentaram um relatório fortemente crítico ao projeto de lei, aprovado no mês passado, que determina que o Ruanda é um país seguro para deportar imigrantes ilegais que chegam ao Reino Unido.O Comité dos Direitos Humanos salienta ainda que a legislação coloca em risco a reputação internacional conquistada pelo Reino Unido em termos de Estado de Direito e Direitos Humanos.O projeto de lei foi apresentado com o propósito de refutar a decisão do Supremo Tribunal que, em novembro último, considerou ilegal a versão anterior.O relatório parlamentar argumenta que essa promessa não pode ser garantida na prática, apesar de o governo do Ruanda ter prometido, num novo acordo com o Reino Unido, melhorar as suas salvaguardas dos Direitos Humanos.“O princípio de que os indivíduos não podem ser removidos de um país para enfrentar um risco real de perseguição, tortura, tratamento desumano ou degradante ou morte é um princípio fundamental do direito internacional, com o qual o Reino Unido se comprometeu em inúmeras ocasiões ao longo dos últimos 70 anos”, lê-se no relatório.

Projeto de lei volta a ser debatido esta semana

No esforço de contornar as objeções do Supremo Tribunal britânico, este novo projeto de lei anula a aplicação de parte da Lei dos Direitos Humanos britânica nesta matéria e dá ao Governo a última palavra sobre eventuais intervenções do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH). Ordena também aos tribunais que ignorem outras leis britânicas ou regras internacionais - como a Convenção Internacional sobre Refugiados - que impedem as deportações para o Ruanda.O seu próprio partido dividiu-se quanto ao plano e o então ministro da Imigração renunciou ao cargo por estar contra esta legislação.

Na votação final, 320 votaram a favor e 276 contra, incluindo 11 parlamentares conservadores.

A legislação poderá ser sujeita a novas propostas de alteração e a objeções antes de voltar à Câmara dos Comuns para depois ser promulgada.Rishi Sunak já apelou aos “Lordes” para que façam “a coisa certa" e aprovem o projeto de lei.Na semana passada, o comité do Conselho da Europa para a prevenção da tortura e dos tratamentos ou penas desumanos ou degradantes apelou ao Reino Unido para não processar pedidos de asilo no Ruanda, alertando que os migrantes podem ser “sujeitos a tortura ou a tratamentos desumanos e degradantes” se forem enviados para o país africano.

c/agências