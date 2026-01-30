Grupo do PAIGC confirma libertação hoje de Domingos Simões Pereira

O anúncio foi feito hoje por Aladje Sano, que se apresentou aos jornalistas numa conferência de imprensa em Bissau, divulgada nas redes sociais, como "representante um grupo de dirigentes e militantes" do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

Aladje Sano diz que é também membro do Comité Central do partido e afirmou ter a informação de que líder Simões Pereira "será libertado no final do dia de hoje" e que "fica em prisão domiciliária".

Segundo disse, Simões Pereira "não pode dirigir o partido em prisão domiciliária", pelo que o grupo que representa irá pedir uma direção de transição até ao congresso do PAIGC em novembro, data em que termina o mandato da atual direção.