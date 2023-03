Grupo Wagner dá Bakhmut como "praticamente cercada"

Numa publicação em vídeo, publicada esta sexta-feira, Yevgeny Prigozhin afirmou que a cidade ucraniana de Bakhmut está "praticamente cercada" por forças russas. Na perspetiva do chefe da organização de mercenários russos, resta apenas uma saída às forças ucranianas.".No vídeo, de acordo com a Reuters, aparecem homens fardados e com uma bandeira do grupo Wagner no topo de um prédio danificado. Um dos membros surge nas imagens com um instrumento musical e a dançar., ouve-se dizer Prigozhim.

O vídeo foi geolocalizado a leste de Bahkmut, a cerca de dois quilómetros do centro da cidade.



As forças ucranianas, por sua vez, continuam a tentar manter as suas posições e defender a cidade, mesmo sob os constantes ataques russos. Na sua mensagem diária, Volodymyr Zelensky afirmou que s Forças Armadas da Ucrânia estão com “especial atenção a Bahkmut”., disse ainda o presidente ucraniano.