Grupo Wagner diz que Moscovo lhe prometeu mais munições após ameaça de retirada de Bakhmut

Wagner boss Yevgeny Prigozhin was filmed berating Russia's army chiefs as he threatened to withdraw his troops from the eastern Ukrainian city of Bakhmut due to a lack of ammunition supplies ⤵️ pic.twitter.com/CayKvcBpXA — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 6, 2023

, disse Yevgheny Prigozhin numa mensagem de áudio transmitida no seu canal do Telegram, citada pela agência EFE.A promessa foi feita depois de o líder do grupo paramilitar ter ameaçado retirar os seus homens da cidade de Bakhmut no próximo dia 10 por falta de apoio militar e munições.O chefe do grupo Wagner há vários meses que acusa o Estado-maior russo de não fornecer munições suficientes para impedir uma vitória em Bakhmut que ofuscaria o exército do país.Na sexta-feira, o líder do grupo de mercenários publicou vários vídeos em que insulta diretamente o ministro da Defesa russo e o chefe do Estado-Maior-General das forças armadas por não terem enviado munições para a conquista de Bakhmut."Eles [mercenários] vieram aqui como voluntários. Estão a morrer para vocês poderes estar na boa nos vossos gabinetes de luxo", disse Progozhin dirigindo-se ao ministro da Defesa, Serguei Shoigu, e ao chefe do Estado-Maior, Valeri Guerasimov.Por sua vez, os responsáveis russos tentam dissipar as preocupações de que as suas tropas na linha de frente não estão a receber as munições e equipamentos necessários. Na terça-feira, o ministro da Defesa da Rússia disse, referindo-se ao exército russo como um todo, que eles "receberam a quantidade suficiente de munições" para causar danos às forças inimigas.“Quatrocentos e oitenta e nove ataques de artilharia nas últimas 24 horas na área em torno de Bakhmut. Isso é falta de munição?”, questionou Cherevaty.Especialistas acreditam que a retórica do responsável do grupo Wagner também pode ser uma forma de chantagem para evitar assumir a responsabilidade por uma eventual falha perante uma vitoriosa ofensiva ucraniana.Bakhmut, palco desde agosto de 2022 da mais longa e sangrenta batalha da guerra na Ucrânia, é atualmente o principal objetivo da campanha militar russa.Até agora, os mercenários e ex-presidiários recrutados por Prigozhin tomaram praticamente toda a cidade, onde os defensores ucranianos controlarão apenas 2,5 quilómetros quadrados.

c/agências