Guarda Revolucionária do Irão jura "caçar e matar" primeiro-ministro israelita. Base militar dos EUA no Iraque atacada

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Guarda Revolucionária do Irão jura "caçar e matar" primeiro-ministro israelita. Base militar dos EUA no Iraque atacada

A Guarda Revolucionária iraniana prometeu "caçar e matar" o primeiro-ministro israelita, no 16.º dia do conflito desencadeados pelos ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irão. Bagdade voltou a ser atacada, esta noite. Um ataque de drones atingiu uma base militar norte-americana no aeroporto da capital iraquiana. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir do conflito.

Inês Moreira Santos- RTP /

Khalid Al-Mousily - Reuters

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Irão assegura que líder supremo Mojtaba Khamenei está vivo

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O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros assegurou, na rede social Telegram, que o líder supremo do Irão está vivo. Abbas Araghchi garante que Mojtaba Khamenei está bem de saúde e a controlar todo o andamento da situação no país.
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Coreia do Sul pondera enviar navios de guerra

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A Coreia do Sul vai analisar o pedido de Trump para enviar navios de guerra para o Estreito de Ormuz. O gabinete presidencial coreano diz que vai ponderar cuidadosamente os apelos do presidente dos Estados Unidos.
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Teerão aconselha outros países a evitar ações que possam expandir a guerra

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O Irão aconselhou hoje outros países a evitar qualquer ação que possa expandir a guerra com os Estados Unidos e Israel, após o apelo do Presidente norte-americano sobre segurança no estreito de Ormuz.
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Israel lança nova ofensiva e Teerão ataca base dos EUA e alvos israelitas

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Israel anunciou o lançamento de uma nova ofensiva no oeste do Irão e a Guarda Revolucionária iraniana reivindicou ataques com mísseis contra uma base aérea norte-americana e alvos israelitas. O exército israelita lançou “uma vaga de ataques contra infraestruturas do regime terrorista iraniano no oeste do Irão”, disseram os militares num comunicado citado pela agência francesa AFP.
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"Nem sei se está vivo". Trump acredita que alegada morte de Mojtaba Khamenei é apenas "um rumor"

Donald Trump considera a alegada morte do líder supremo do Irão "um rumor", embora tenha sublinhado que Mojtaba Khamenei não foi visto em público desde o início do conflito.

Kevin Lamarque - Reuters

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O presidente dos Estados Unidos disse que acredita que o novo líder supremo do Irão não está vivo, justificando a alegação por este não ter aparecido em público na sua primeira declaração ao país.

Trump ressalva que se trata de um rumor mas diz que "se Khamenei estiver vivo deve render-se".

Na quinta-feira, Khamenei dirigiu-se pela primeira vez à nação desde que foi eleito, a 8 de março, como novo líder supremo, mas o discurso foi lido por uma apresentadora na televisão nacional.

"Nem sei se [Khamenei] está vivo. Até agora, ninguém conseguiu prová-lo", disse o líder dos EUA no sábado, durante uma entrevista telefónica à emissora norte-americana NBC.

Segundo relatos de várias fontes próximas do regime, o clérigo de 56 anos foi ferido no mesmo ataque que matou o pai, Ali Khamenei, em 28 de fevereiro, o primeiro dia de bombardeamentos em Teerão.

Trump insistiu que ouviu dizer que o novo líder supremo do Irão "não está vivo", mas acrescentou que "se estiver, deve fazer algo muito inteligente pelo seu país, que é render-se".

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth indicou na sexta-feira que Khamenei foi ferido no decurso da ofensiva aérea israelo-americana e ficou provavelmente desfigurado.

Apesar disso, Donald Trump afastou a notícia da morte do clérigo como "um rumor".

No sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, afirmou que "não há qualquer problema" com Mojtaba Khamenei e disse que o líder supremo "está a cumprir os seus deveres de acordo com a Constituição".

Na sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de 10 milhões de dólares (8,7 milhões de euros) por informações sobre a localização de altos dirigentes iranianos.

Na mesma entrevista, Donald Trump indicou que os EUA poderão voltar a atacar a ilha de Kharg, o centro da indústria petrolífera do Irão, que disse ter sido alvo de "um dos bombardeamentos mais poderosos" na história do Médio Oriente.

"Talvez" a bombardeiem "mais algumas vezes, só por diversão", disse o Presidente norte-americano.

Trump disse ainda que não está disposto a chegar a um acordo com Teerão.

"O Irão quer chegar a um acordo, e eu não quero porque as condições ainda não são suficientemente boas", afirmou, acrescentando que qualquer acordo teria de ser "muito sólido".

O líder dos EUA recusou-se a dar mais detalhes, mas afirmou que o acordo incluiria um compromisso do Irão de abandonar qualquer pretensão de desenvolver armas nucleares.

Sobre o estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do abastecimento mundial de petróleo, Trump indicou que não é claro se o Irão instalou minas na zona e, por isso, garantiu que seria realizado "um extenso esforço de limpeza".

"Acreditamos que outros países que estão a enfrentar dificuldades e, em alguns casos, a ser impedidos de obter petróleo, se juntarão a nós", acrescentou o republicano.


C/Lusa
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Reino Unido pode enviar drones para Médio Oriente

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Keir Starmer afirmou que o Reino Unido pode enviar milhares de drones intercetores para o Médio Oriente, visto que o país tem sistemas de defesa anti-aérea a serem fabricados para a Ucrânia usar contra a Rússia. A informação está a ser avançada pela imprensa britânica este domingo.
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Tóquio não descarta enviar navios de guerra para Ormuz mas apela à “cautela”

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O Japão afirmou hoje que Tóquio não descarta enviar navios de guerra para defender o Estreito de Ormuz, tal como solicitado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, mas disse que o país deve considerar essa possibilidade com “cautela”.
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Ataques israelitas matam 10 adultos e quatro crianças no Líbano

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Pelo menos 14 pessoas, entre as quais quatro menores, morreram numa série de ataques israelitas contra várias localidades do Líbano. Sete pessoas morreram num ataque de Israel contra um bairro da localidade de Nabatieh, no sul do país, incluindo as quatro crianças, de acordo com dados do Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde.
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Autoridades iranianas detêm mais de 20 pessoas por alegada cooperação com Israel

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As autoridades do Irão detiveram pelo menos 20 pessoas no noroeste do país por alegada cooperação com Israel. Estas detenções ocorreram por ordem judicial por as pessoas terem “transmitido informações sobre locais militares, policiais e de segurança ao inimigo sionista”, disse o procurador da região, Hossein Majidi.
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Guarda Revolucionária do Irão promete "caçar e matar" primeiro-ministro de Israel

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A Guarda Revolucionária iraniana prometeu "caçar e matar" o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

"Se este criminoso assassino de crianças ainda estiver vivo, continuaremos a caçá-lo e a matá-lo com todas as nossas forças", escreveu a Guarda num comunicado.

“Continuaremos a persegui-lo e a matá-lo com toda a força”, acrescenta.

Netanyahu fez uma ameaça velada no início desta semana. Questionado sobre que ações Israel poderia tomar contra o novo líder supremo do Irão e chefe do Hezbollah, Naim Qassem, o primeiro-ministro israelita respondeu: "Eu não faria seguro de vida para nenhum dos líderes dessa organização terrorista".
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Trump diz que Irão quer chegar a acordo

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Os Estados Unidos avisam que podem voltar a atacar a Ilha de Kharg no Irão "só por diversão". Isto segundo as declarações de Donald Trump a um canal de notícias norte-americano. 

O presidente norte-americano afirmou, também que, embora o regime de Teerão pareça disposto a fechar um acordo para pôr fim ao conflito "os termos ainda não são suficientemente bons".

Trump disse ainda que os Estados Unidos "demoliram totalmente" a maior parte da Ilha de Kharg.
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Emirados Árabes Unidos estão a responder a mísseis e drones iranianos

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“As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos estão atualmente a responder a ameaças de mísseis e drones provenientes do Irão”, afirmou o Ministério da Defesa do país, este domingo, num comunicado.
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Ponto de situação

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  • As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmam ter iniciado ataques em larga escala no oeste do Irão; 
  • o presidente dos EUA diz estar "surpreendido" com o facto de Teerão ter atacado países do Golfo;
  • um ataque de drones atingiu esta noite uma base militar no Aeroporto Internacional de Bagdade, que até há pouco tempo albergava tropas da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos contra jihadistas;
  • Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita relataram ter intercetado vários ataques lançados hoje a partir do Irão, marcando o início do 16.º dia de conflito no Médio Oriente.
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