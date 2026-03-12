Guarda Revolucionária responde a líder supremo e vai manter Ormuz fechado

"Em resposta à ordem do comandante-chefe, atacaremos o agressor inimigo com a máxima severidade, mantendo o Estreito de Ormuz fechado", declarou o comandante da força naval da Guarda Revolucionária, Alireza Tangsiri, na rede social X, logo após o primeiro pronunciamento de Mojtaba Khamenei.

No seu discurso à nação, lido na televisão estatal por um apresentador, o novo líder supremo afirmou que o Estreito de Ormuz "deve permanecer fechado".

O tráfego marítimo no estratégico Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial, foi praticamente interrompido pelos ataques iranianos a navios mercantes desde o início da ofensiva lançada pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro contra a República Islâmica. O `ayatollah` Ali Khamenei foi morto no primeiro dia de bombardeamentos.

O seu filho e sucessor no cargo, escolhido no passado domingo por uma Assembleia de Peritos, ficou também ferido no mesmo dia, segundo várias fontes ligadas ao regime de Teerão, mas o seu paradeiro e estado de saúde permanecem desconhecidos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, defendeu hoje que o aumento dos preços do petróleo provocado pela guerra em curso e a interrupção do tráfego no Estreito de Ormuz trará "muito dinheiro" aos Estados Unidos, referindo-se à produção doméstica de crude, e insistiu que a sua prioridade é agora destruir o programa nuclear iraniano.