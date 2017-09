Guardia Civil abandona sede do departamento de Economia da Catalunha após cerco dos manifestantes

RTP21 Set, 2017, 07:23 / atualizado em 21 Set, 2017, 09:31 | Mundo

Os membros da Guardia Civil estavam desde as 8h00 de quarta-feira (7h00 em Lisboa) na sede do Departamento da Economia porque milhares de pessoas estavam concentradas no exterior e impediam a saída do edifício, situado no final da Rambla da Catalunha, próxima da Grande Via de Barcelona.



Cinco agentes à paisana abandonaram o Departamento já depois das 03h00 desta quinta-feira (2h00 em Lisboa), percorrendo um pequeno trecho na Rambla da Catalunha, até à Grande Via de Barcelona, onde entraram para veículos sem logotipos policiais, os quais foram depois escoltados pelos Mossos d`Esquadra (polícia catalã).

"Nem um passo atrás"



Operação policial contra referendo



A saída dos elementos dafoi recebida com gritos de protesto pelos manifestantes, que se sentaram no chão para impedir a operação. Oscomeçaram a retirá-los, arrastando-os pelos braços e pés.Os últimos elementos da Guardia Civil que se encontravam na sede do Departamento da Economia saíram já depois das 7h00 (6h00 em Lisboa), quando já poucos protestavam no local.A partida desses agentes da Guardia Civil tornou-se durante todo o dia numa delicada operação para a polícia catalã, depois de o major dosJosep Lluis Trapero, ter pedido aos agentes que fossem "especialmente restritivos e cuidadosos no uso da força".Durante o dia, as três viaturas daque tinham ficado à porta do Departamento foram destruídas, num protesto contra a detenção de 14 dirigentes da(o governo da Catalunha)por organizarem um referendo sobre a independência daquela região do nordeste de Espanha.Frente à sede do governo autónomo foi montado um palco improvisado, no qual têm atuado diversos artistas e, por várias ocasiões, falado dirigentes da Assembleia Nacional Catalã (ANC) e da organização pró-independência da Catalunha Òmnium Cultural.Ao fim de quarta-feira, o presidente da Òmnium, Jordi Cuixart, e o da ANC, Jordi Sánchez, discursaram e apelaram às pessoas para dispersarem.Cuixart sugeriu que se reunissem na quinta-feira, às 12h00, frente à sede do Supremo Tribunal de Justiça da Catalunha, pedindo-lhes que abandonassem o local, mas os manifestantes gritaram "Nem um passo atrás!".A entrada no Departamento de Economia foi ordenada pelo titular do julgado de instrução de Barcelona, que está a investigar cerca de 20 pessoas, por delitos relacionados com a preparação do referendo sobre a independência da Catalunha, convocado peloe suspendido pelo Tribunal Constitucional espanhol.Quando foi divulgada esta atuação, várias organizações independentistas convocaram os seus apoiantes para a sede do Departamento de Economia, onde chegaram a estar concentradas 40 mil pessoas.A operação determinada pelo juiz conduziu à detenção de 14 dirigentes dados quais três foram libertados, depois de se terem negado a prestar declarações àVários detidos estão no quartel da, de Travessera de Gràcia, em Barcelona, entre os quais o secretário das Finanças do Departamento de Economia, Lluís Salvadó. Outros detidos foram transferidos para a Cidade da Justiça.