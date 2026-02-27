"Guerra aberta" entre Paquistão e Afeganistão. China, Rússia e Irão oferecem-se para mediar

Pequim, que tem laços políticos, económicos e militares historicamente estreitos com o Paquistão, num contexto de rivalidade com a Índia, mantém também boas relações com o Afeganistão. Segundo uma fonte diplomática ouvida pela agência Reuters, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia discutiu o conflito em chamadas telefónicas com os seus homólogos do Paquistão, Afeganistão, Catar e Arábia Saudita.





"A China está a acompanhar de perto a situação", disse Mao Ning, salientando que a intensidade deste confronto excedeu a de confrontos anteriores.

Primeiro-ministro paquistanês vai visitar Rússia

Irão oferece-se para "facilitar o diálogo"

Índia apoia Afeganistão

c/ agências

A China disse esta sexta-feira estar "profundamente preocupada" com o escalar das tensões entre Afeganistão e Paquistão e ofereceu-se para mediar o conflito, tal como a Rússia, que anunciou entretanto a visita do primeiro-ministro paquistanês a Moscovo na próxima semana. Também o Irão se propôs a “facilitar o diálogo”."Como vizinha e amiga, a China está profundamente preocupada com a escalada do conflito e entristecida com as perdas humanas", declarou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning.e está disposta a continuar a desempenhar um papel construtivo para acalmar as tensões", acrescentou."Apelamos às duas partes que demonstrem calma e contenção, resolvam as suas divergências através do diálogo e da negociação,", pediu Pequim.A porta-voz chinesa do Ministério dos Negócios Estrangeiros pediu ainda aos dois países que "garantam a segurança dos funcionários, projetos e instituições chinesas no Paquistão e no Afeganistão".A Rússia também reagiu à escalada de tensões, pedindo aos dois países do Médio Oriente que parem imediatamente os ataques e resolvam as divergências.De acordo com a agência russa de notícias RIA, Moscovo vai considerar mediar o conflito caso ambas as partes o solicitem.Entretanto, a RIA avançou queO Irão, que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão, também ofereceu a sua ajuda para "facilitar o diálogo" entre estes dois países., escreveu na rede social X o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi.Teerão mantém laços estreitos com o Paquistão. Já as relações com o Afeganistão tornaram-se mais turbulentas desde o regresso ao poder dos taliban, em agosto de 2021.Ainda assim, o Irão tem cooperado mais nos últimos meses com as autoridades de Cabul, especialmente em questões migratórias, após ter exigido a saída de milhões de afegãos sem documentos no seu território.No início desta semana, as Forças Armadas do Paquistão atacaram o Afeganistão, tendo como alvo "campos e esconderijos" nas áreas fronteiriças afegãs.Após esse ataque, a Índia condenou a ação militar paquistanesa e manifestou o seu apoio à soberania e integridade territorial do Afeganistão., que resultaram em vítimas civis, incluindo mulheres e crianças, durante o mês sagrado do Ramadão", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Randhir Jaiswal."Esta é mais uma tentativa do Paquistão de externalizar as suas falhas internas", afirmou.