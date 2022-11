Guerra na Ucrânia. Europa corre risco de ter "novo Afeganistão" dentro de si

Em entrevista exclusiva à RTP,

Economista liberal, de 67 anos, Sachs é desde 2002 professor da Universidade de Columbia, diretor do Projeto Milénio da ONU e foi Prémio “Planeta Azul” 2015 (que reconhece empenhos significativos em pesquisa científica ou aplicações da ciência que contribuíram para resolver problemas ambientais globais).



Nesta entrevista, o académico reconhecido ainda pelo seu trabalho junto de agências internacionais e de diversos governos para redução da pobreza assume-se um crítico frontal da política externa norte-americana.“Conheço muito bem o meu próprio país, os Estados Unidos; fomos uma máquina de guerra durante praticamente toda a minha vida - Vietname, Laos, Camboja, Nicarágua, Iraque, Afeganistão, Síria, Líbia.”.“A Europa tem sido um paladino da diplomacia. Mas agora a Europa apenas abraça a linha americana:, etc. Mas”.

"É o estilo dos EUA"



O autor de, entre outros livros, “O Fim da Pobreza”, “A era do desenvolvimento sustentável”, “O preço da civilização”, “Comonwealth - Economics for a crowded Planet” e “Macroeconomía en la economía global” sublinha que já alertara repetidamente antes para o atual cenário em agravamento não só na Ucrânia como emexplosivos como Taiwan.Confrontado com o facto de ter sido a Rússia e não os Estados Unidos quem invadiu a Ucrânia e de a Europa ter mantido sempre a porta do diálogo com Moscovo, mesmo quando já se tinha iniciado a chamada “operação especial” do Kremlin no país vizinho, Sachs argumenta que isso é fazer tábua rasa de sucessivos alertas prévios feitos por Vladimir Putin, de “linhas vermelhas” cruzadas e compromissos renegados., avançou.“Há diferentes perspetivas e é extremamente importante existir diplomacia. Mas quando falo agora com altos responsáveis europeus, dizem:”.“Essa é uma perspetiva terrível, errada... Ou:- o que é uma perspetiva americana.. Há soluções possíveis, mas neste momento não estamos empenhados na solução dos problemas”.Confrontado pela RTP com o facto de Vladimir Putin dizer-se aberto a negociações após ter anexado regiões ucranianas com uma área global próxima da de Portugal e ter feito o mesmo em 2014 com a Crimeia (regiões que afirma serem agora território russo), Sachs insiste que, sem o regresso à mesa, caminhamos para um desastre global.“Mas temos de conversar para que surjam. E a ideia atual que os ucranianos e os americanos têm é:. Bem, não acho que seja uma receita que vá salvar a Ucrânia e é uma receita que ameaça o mundo inteiro, francamente”.“Não é realista, não se baseia na compreensão de como poderíamos alcançar a paz e até nos sentarmos juntos, não sabemos ao certo o que é possível. Mas só para ser claro, não estou a dizer para aceitar nada, apenas para conversar”.Destaques de uma entrevista em que são ainda abordados os antecedentes do braço-de-ferro na Ucrânia e o impacto deste sobre a situação económica da Europa.