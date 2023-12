Guerra na Ucrânia. Zelensky anuncia reforma das leis de recrutamento militar

disse o líder ucraniano numa publicação no canal Telegram, citado pela agência de notícias espanhola EuropaPress.

O objetivo é criar condições para a possível desmobilização de alguns combatentes na guerra contra a Rússia, alegou ainda o chefe de Estado ucraniano referindo-se aos combatentes que foram destacados para a linha da frente no início da invasão russa, em fevereiro de 2022, e ainda não foram substituídos.







O anúncio de Zelensky é visto como uma concessão a certos círculos militares que, nos últimos tempos, têm exigido uma maior rotação das tropas para permitir um período de descanso e recuperação dos combatentes. A lei marcial decretada em resposta à ofensiva russa impede que os militares, alguns dos quais estão na linha da frente há 21 meses, sejam desmobilizados. E segundo dados oficiais, cerca de 820 mil ucranianos servem atualmente nas Forças Armadas do país.

Caso a Ucrânia venha a permitir a rotação de tropas ou o regresso de alguns militares a casa, as Forças Armadas terão de recrutar tropas adicionais, uma situação que o próprio presidente ucraniano reconheceu ser "o foco" da reforma militar que prometeu.