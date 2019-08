Guerra no Iémen. Tomada de Aden reforça pretensões separatistas do sul

Graça Andrade Ramos - RTP14 Ago, 2019, 19:56 / atualizado em 14 Ago, 2019, 20:13 | Mundo

Forças separatistas do sul do Iémen, apoiadas pelos Emirados Árabes Unidos, durante confrontos em Aden a 10 de agosto de 2019, com forças governamentais do norte | Reuters

A principal cidade do sul do Iémen, durante quase 130 anos parte do império britânico, foi tomada sábado pelo movimento separatista Conselho Transitório do Sul, STC na sigla inglesa.





O grupo é apoiado militarmente pelo Cinto de Segurança, que os Emirados treinaram e armaram desde o início do conflito em 2015, para combater o avanço para sul das forças xiitas Houthi.







No sábado, o STC ocupou as bases militares em torno da cidade e o palácio presidencial de Maashiq, derrotando os seus anteriores aliados, o partido islamita Islah, principal apoiante do Presidente Hadi e próximo da Arábia Saudita, o qual acusam de se ter aliado aos Houthi, para obter o controlo na zona.

Regresso à independência

"A independência do sul do Iémen irá acontecer - estamos a aproximar-nos disso. Irá beneficiar tanto o Sul do Iémen como o estabelecimento da paz em todo o Iémen", afirma al-Habaji.





"Além disso, irá beneficiar a estabilidade na região, a segurança nacional dos países árabes, cuja estabilidade depende da situação na área do Estreito de Bab al-Mandab e de Aden", acrescentou.

A tomada da cidade sábado passado pelo STC, marca uma nova fase no conflito iemenita, que já fez pelo menos 100 mil mortos em cinco anos, provocou uma das maiores crises humanitárias de que há memória e que caiu num impasse.





Revela sobretudo as diferentes prioridades estratégicas que separam os principais poderes sunitas da região, inicialmente aliados militares contra a ofensiva das milícias xiitas Houthi, apoiadas pelo Irão, que tomaram o poder em Sanaa, em 2015.

O fim da coligação

Expulsão do Islah

E agora, Arábia Saudita?

Propostas separatistas

O porta-voz deixou mesmo uma ameaça velada ao príncipe Mohammed bin Salman (MBS), o herdeiro do trono saudita e de facto governante do reino.







"Diria a MBS que, se quer realmente ganhar esta guerra, os sulistas têm sido parceiros em que pode confiar, construtivos", referiu Alnoud, usando a sigla do nome do príncipe pela qual este é habitualmente conhecido. "Em troca tem de manter o sul livre destes responsáveis corruptos afiliados como o Islah".

Um desejo com 30 anos

Desde a sua união com o norte em 1990, que o sul do Iémen, com quatro milhões de habitantes, tentou libertar-se do jugo que alegadamente sempre abarcou a maior parte dos recursos sem em troca dar quaisquer benefícios.







Em 1994, uma rebelião mergulhou o país numa guerra civil durante dois meses, vencida finalmente pelo líder do norte, o Presidente Ali Abdulla Saleh.

O esforço separatista reavivou-se em 2007, com a formação do al-Hirak al-Janoubi. O movimento ganhou impulso com a queda de Saleh em 2011, durante a Primavera Árabe.





Em 2015, nas semanas anteriores à intervenção da coligação sunita liderada pela Arábia Saudita, e após a queda de Sanaa às mãos da milícias xiitas Houthi, o al-Hirak defendeu Aden durante semanas, contra as ofensivas separadas das forças do norte e dos Houthis.

