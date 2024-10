Guerra no Médio Oriente. A escalada do conflito ao minuto

Um drone lançado do Líbano foi abatido pela Força Aérea israelita sobre o mar ao largo da costa de Nahariya, revelaram as forças armadas israelitas (IDF).



Um segundo drone lançado no ataque atingiu uma área aberta, não causando feridos, dizem os militares.



Além disso, cerca de 25 foguetes foram lançados do Líbano para a Alta Galileia. As IDF dizem que alguns foram intercetados e os impactos também foram identificados.