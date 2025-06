Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e Irão

Saeed Izadi, que comandava o Corpo Palestiniano da Força Quds, o braço ultramarino da Guarda Revolucionária Iraniana, foi morto num ataque a um apartamento na cidade iraniana de Qom, disse o ministro israelita da Defesa, Israel Katz.



Chamando ao seu assassinato um “grande feito para a inteligência israelita e para a Força Aérea”, Katz disse num comunicado que Izadi tinha financiado e armado o grupo militante palestiniano Hamas antes do seu ataque a Israel a 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.



Os Guardas Revolucionários disseram que cinco dos seus membros tinham sido mortos em ataques a Khorramabad, de acordo com a imprensa iraniana que não mencionou Izadi, que estava nas listas de sanções dos EUA e do Reino Unido.



Os meios de comunicação social iranianos tinham afirmado no sábado que Israel tinha atacado um edifício em Qom, com relatos iniciais de um jovem de 16 anos morto e duas pessoas feridas.



A agência noticiosa iraniana Fars disse que Israel tinha como alvo as instalações nucleares de Isfahan, uma das maiores do país, mas não houve fuga de materiais perigosos.



Os militares israelitas afirmaram ter lançado uma onda de ataques contra locais de armazenamento de mísseis e infraestruturas de lançamento no Irão.



Ali Shamkhani, um aliado próximo do líder supremo do Irão, disse que tinha sobrevivido a um ataque israelita. “O meu destino era ficar com um corpo ferido, por isso fico para continuar a ser a razão da hostilidade do inimigo”, disse ele numa mensagem transmitida pelos meios de comunicação estatais.