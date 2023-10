Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minuto

O presidente dos Estados Unidos afirmou que o movimento islamita palestiniano Hamas atacou Israel para, entre outras coisas, prejudicar as conversações destinadas a normalizar as relações entre o Estado judaico e a Arábia Saudita.



"Uma das razões pelas quais eles fizeram o que fizeram, (...) porque atacaram Israel (...), é que eu estava prestes a sentar-me com os sauditas", disse Joe Biden num evento de angariação de fundos, acrescentando que Riade estava a considerar reconhecer oficialmente o Estado judeu.



É de recordar que a Arábia Saudita, um dos pesos pesados do Médio Oriente, decidiu suspender as negociações patrocinadas pelos EUA sobre uma possível normalização com Israel, uma semana depois de o Hamas ter lançado um ataque contra Israel a partir da Faixa de Gaza.



A suspensão foi anunciada no passado sábado, no decurso de uma visita a Riade do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, que manteve conversações com o homólogo saudita, Faisal bin Farhane.



C/Lusa