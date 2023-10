Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minuto

Israel ordenou hoje a evacuação de mais 14 comunidades no norte do país, perto da fronteira com o Líbano, à medida que intensifica os ataques às infraestruturas militares da milícia xiita Hezbollah.



"A Autoridade Nacional de Gestão de Emergências do Ministério da Defesa e as Forças de Defesa de Israel anunciam a expansão do plano de evacuação financiado pelo Estado para outras comunidades no norte de Israel", disse um porta-voz militar.



As 14 comunidades adicionadas ao plano são: Snir, Dan, Beit Hillel, She'ar Yashuv, Hagoshrim, Liman, Matzuva, Eylon, Goren, Gornot HaGalil, Even Menachem, Sasa, Tziv'on e Ramot Naftali, no momennto em que também se resgitou um aumento os disparos de mísseis antitanque e foguetes contra o território israelita.



C/Lusa