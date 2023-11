O porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza disse que as operações no complexo hospitalar Al Shifa, o maior do enclave, foram suspensas este sábado, depois de ter ficado sem combustível.





"Como resultado, um recém-nascido morreu dentro da incubadora, onde há 45 bebés", disse à Reuters Ashraf Al-Qidra, porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza controlada pelo Hamas.