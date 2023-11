Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minuto

As tropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza, enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando "uma operação seletiva".



De acordo com um porta-voz militar de Israel, antes de entrarem no edifício do hospital "as forças de Israel encontraram artefactos explosivos e células terroristas tendo-se registado confrontos em que morreram terroristas", disse o mesmo porta-voz referindo-se a membros do Hamas.



"As tropas estão a levar a cabo atualmente uma operação seletiva contra o Hamas na área do Hospital Al Shifa. A atividade nesta área tem como base informações que indicam que o Hamas opera a partir desta área", acrescentou.



A unidade hospitalar mais importante da Faixa de Gaza encontra-se sem abastecimento de eletricidade, água e alimentos há vários dias.



Pelo menos 30 bebés prematuros estão no hospital.



